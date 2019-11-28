Тараз, Казахстан, , 08:15 — REGNUM Спасатели эвакуировали 26 пассажиров сломавшегося автобуса в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Отмечается, что автобус марки Yutong следовал по маршруту Чимкент — Алма-Ата. Транспортное средство сломалось на 240-м км автотрассы Алма-Ата — Ташкент по причине технической неисправности. В салоне автобуса находились 45 пассажиров, в том числе пять детей.

26 пассажиров были эвакуированы на автовокзал села Кордай. Остальные 19 человек отказались от эвакуации и отправились на попутном автотранспорте.

Напомним, 20 ноября спасатели эвакуировали пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту Караганда — Омск. Транспортное средство сломалось в 35 км от Павлодара.

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