Амстердам, , 08:12 — REGNUM Двое юристов из Тилбургский университет пришли к выводу, что свободный выгул кошек является нелегальным действием. В обосновании своей точки зрения они ссылаются на европейские правила в сфере охраны природы.

По мнению исследователей, в последние 10−15 лет опубликовано большое количество научной и биологической литературы о влиянии кошек на природу и на биоразнообразие. В одной только Голландии ежегодно от кошек погибает предположительно 140 миллионов животных, среди которых разные виды птиц и млекопитающих.

Однако, по мнению тилбургских юристов, европейские Директивы по защите птиц и среды обитания обязывают голландские власти к защите некоторых видов и их ареала, а также ограничивать возможные угрозы. Поэтому, строго говоря, свободный выгул кошек, как считают юристы, уже можно квалифицировать как нарушение закона.

Юристы полагают, что судебный иск против голландских властей, ссылающийся на европейские директивы, которые эти власти обязаны соблюдать, имел бы значительные шансы на успех.