Кизел, Пермский край, , 08:03 — REGNUM В Кизеле Пермского края вынесен приговор группе сотрудников управляющей компании, которые признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей и повлекших по неосторожности смерть пяти человек, а также причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 20 по 28 марта 2019 года в многоквартирном доме погибли пять жильцов. Выяснилось, что причиной гибели стал угарный газ, который скапливался к квартирах из-за нерабочей вентиляции. Дымоход был полон мусора из кусков кирпича и цементно-песчаного камня, что мешало воздухообмену.

При эксплуатации газовой колонки в условиях отсутствия тяги в системе вытяжки продуктов дымоудаления пять человек скончались от острого отравления окисью углерода.

Суд назначил директору управляющей компании три с половиной года лишения свободы условно. Также условный срок получил директор по производству — четыре года. Мастеру и контролеру дымовых и вентиляционных каналов назначено наказание в виде ограничения свободы — по два года и два месяца каждому. Приговор в законную силу не вступил.