Томск, , 07:59 — REGNUM В России с начала 2019 года число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло более чем на 60% — до 180 тысяч. Таковы данные Генпрокуратуры РФ. Как сообщили ИА REGNUM 28 ноября в правительстве Томской области, в Сибири самые высокие темпы роста зафиксированы в Иркутской области (на 99,3%), Новосибирской области (93,6%) и в Туве (93,6%).

В Томской области количество таких преступлений выросло на 85%.

По словам руководителя томского управления Роскомнадзора Николая Белякова, одна из причин этой тенденции — доступность интернета.

Беляков отметил, что в среднем жители России проводят в интернете 8,5 часа, тогда как средний показатель по планете — восемь часов.

Для более эффективной борьбы с телефонными и киберпреступлениями региональное УМВД заключит соглашения с кредитными организациями, интернет-провайдерами и телефонными операторами об оперативном обмене необходимой для следствия информацией.

Управлению ФСИН поручено рассмотреть возможность установки в колониях оборудования, которое блокирует сигналы мобильной связи.

Напомним, в Томской области с 9 декабря будет проходить профилактическая акция «Стоп, мошенники».

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники обманывают томских бизнесменов под видом сотрудников МЧС.