Новосибирск, , 07:53 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 28 ноября, без тепла остались 205 жилых домов, еще 233 дома — без горячей воды. Отопления также нет в 11 учреждениях социальной сферы (в том числе детские сады и школы), горячей воды — в 14 учреждениях.

Как сообщается на сайте «Система жизнеобеспечения города», все отключения плановые.

Напомним, что накануне, 27 ноября, в Бердске без горячей воды остались 27 жилых домов. В горадминистрации заявили, что отключение произошло из-за замены запорной арматуры.

Читайте также: Десятки жилых домов остались без горячей воды в Бердске

Днём ранее, 26 ноября, в Новосибирске более 100 многоквартирных домов в Октябрьском районе остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.

А 19 ноября без тепла и горячей воды на несколько дней остались 60 объектов в Кировском районе, в том числе 43 жилых многоэтажных дома; 23 ноября из-за аварии на теплотрассе на улице Фасадной — без отопления были 118 многоквартирных домов.

Читайте также: В СГК обещают учесть аварии в Новосибирске при начислении платежей за тепло

Напомним, что отопительный сезон в Новосибирске начался месяц назад — с 25 сентября. Спустя месяц на теплосетях уже пришлось устранять 413 повреждений.

Читайте также: На теплосетях Новосибирска за месяц нашли более 400 повреждений