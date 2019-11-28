Пекин, , 07:38 — REGNUM Советский Союз при условии его существовании в наше время обладал бы мощью, сопоставимой с той, что есть у США, пишут эксперты китайского издания Fenghuang wang.

«СССР был второй по величине экономикой в мире», — пишут аналитики, отмечая, что требуемые для этого показатели достигались бы даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники в советской империи.

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.

«Большая часть оружия, используемого в настоящее время Россией, по-прежнему является либо советской, либо сконструированной по чертежам СССР», — продолжают эксперты.

Кроме того, пишет издание, при существовании Советского Союза США не посмели бы проводить внешнюю политику с провокациями так, как они делают это в наше время.

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