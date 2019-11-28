Пермь, , 06:58 — REGNUM В Перми зажги огни на основных городских ёлках. Самым зрелищным стало открытие главной городской ёлки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В праздничном мероприятии вечером 27 ноября участниками стали более 5 тыс. пермяков. В церемонии зажжения огней принял участие Дед Мороз из Великого Устюга.

Напомним, в Перми к 2019/2020 году приобрели новую дизайнерскую елку. Ее высота — 30 метров.

Участников ждали игровая и театральная программа, а также призы. Все желающие могли сфотографироваться с главным всероссийским Дедом Морозом.

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