Пекин, , 06:57 — REGNUM Дисциплинарные органы Компартии Китая рассмотрели более 45 тыс. дел о нарушении правил партийной дисциплины за первые десять месяцев 2019 года, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Более 63 тыс. человек были наказаны за нарушение восьми правил бережливости, которые были выработаны специально для улучшения морального облика партийных членов, сообщили на вебсайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

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Только в октябре 2019 года в общей сложности 4601 случай нарушений был расследован и 6358 партийцев понесли заслуженное справедливое наказание, сообщают в дисциплинарных ведомствах. Напомним, что свод из восьми правил был предписан каждому члену Компартии Китая председателем КНР Си Цзиньпином в 2012 году с целью очищения партии.

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