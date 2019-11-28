Киев, , 06:46 — REGNUM Гости в студии украинского телеканала NewsOne устроили словесную перепалку, выясняя, следует ли Украине покупать российский газ напрямую или продолжать политику закупок у посредников в европейских странах. Об этом 27 ноября сообщает сайт телеканала.

Оппонентами по этому вопросу выступили журналист Юрий Молчанов, поддержавший прямые закупки газа, и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко, отвергавший такую идею.

«Люди в селах вынуждены отапливать себя котлами, которые потребляют большое количество газа. И вот они смотрят сейчас этот эфир, у него платежки на 8 тыс. гривен, а ему говорят, что он не сможет платить на четверть меньше из-за политики», — сказал журналист во время выступления.

Розенко назвал его слова манипуляцией, предположив, что при прямых поставках цена на газ не уменьшится.

Напомним, с 2015 года Украина не закупает газ у России напрямую. При этом в Москве неоднократно отмечали, что, по сути, Киев просто перекупает российское голубое топливо в ЕС.

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