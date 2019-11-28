Москва, , 06:27 — REGNUM Московский городской суд принял решение отменить взыскание 32 млн долларов (около 2 млрд рублей) с дворника из Подмосковья Светланы Бодровой, передаёт ТАСС.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение о взыскании денежных средств и принял решение о его отмене.

Агентство приводит позицию Бодровой, по которой несколько лет назад её ввели в заблуждение, оформив директором и соучредителем компании, которая взяла кредит на указанную сумму. После банк закрылся, а право на востребование суммы отошло другой организации.

Решение суда вступило в силу.