Новосибирск, , 06:16 — REGNUM Министерство образования Новосибирской области проверит информацию об избиении ученицы второго класса школы № 183 Новосибирска. Об этом сегодня утром, 28 ноября, заявил министр образования Сергей Федорчук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне, 26 ноября, местные СМИ сообщили, что история, произошедшая во время чаепития в новосибирской школе, получила продолжение. Напомним, из-за того, что мать ученицы второго класса не сдала деньги на мероприятие, член родительского комитета унизила и выгнала девочку из класса во время чаепития.

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Как сообщила «КП-Новосибирск» мать девочки Ирина, после скандала сверстники начали высказывать претензии однокласснице, что из-за неё теперь не будет чаепитий. Она также рассказала, что во вторник вечером, 26 ноября, дочь пришла из школы и пожаловалась, что ей больно сидеть. Как выяснилось, её пнул одноклассник. Рентген показал сильный ушиб копчика.

Для проверки этой информации в школу направлена совместная комиссия министерства образования региона и мэрии города.

«Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы. Ситуация взята на контроль региональным министерством образования, в случае подтверждения фактов будут приняты решения, в том числе — управленческие», — уточнили в региональном Минобре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федочук заявлял, что «позиция министерства — однозначная — (…) конкретно в этом случае школе нужно быть активнее и проявлять свою позицию», и пообещал, что министертство разберётся в инциденте.

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