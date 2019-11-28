Кемерово, , 05:47 — REGNUM В Кузбассе инспекторы проверили окрестности населённых пунктов на присутствие медведей. По словам начальника областного департамента по охране объектов животного мира Евгения Бойко, такое решение было принято в связи с тем, что осенью 2019 года поступали сообщения об обнаружении следов животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце октября 2019 года в Топкинском районе Кемеровской области было обнаружено тело 62-летнего охотника, на которого напал медведь.

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«Только от жителей этой территории за последнее время поступило четыре обращения с информацией о следах медведя вблизи жилых домов. Но проверки, проведённые сотрудниками департамента совместно с егерями, охотниками и очевидцами, ни один из указанных случаев не подтвердили», — отметил Бойко.

Он подчеркнул, что сейчас медведи «впали в спячку» и появления зверя маловероятно.

В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса советуют, чтобы уменьшить вероятность встречи и нападения медведя, не нужно устраивать свалки пищевых отходов на дачных участках, не подкармливать и не приближаться к животным.