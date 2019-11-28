Норильск, Красноярский край, , 05:37 — REGNUM Дорога из Норильска в аэропорт «Алыкель», открыта для движения, 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

26 ноября ввиду штормового предупреждения дорогу в аэропорт закрыли сначала для легковых автомобилей, а через день — для всех видов транспорта. Аэропорт «Алыкель», к которому ведет дорога, является основным для Норильска и Таймырского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября аэропорт «Алыкель прекращал работу из-за метели и сильного ветра.

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