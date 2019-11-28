Париж, 28 ноября 2019, 05:25 — REGNUM Китайский архитектор Дун Гун формально стал членом Французской академии Архитекторы, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.
В портфолио Гун Дуна входит ряд известных в Китае проектов, вроде Приморской библиотеки в провинции Хэбэй на севере Китая. По окончании университета Тисинхуа Дун Гун отучился на архитектора в США, затем вернулся в Китай, в 2008 году, и основал фирму Vector Architects в Пекине.
Французская академия архитектуры была основана 1840 году и считается одной из самых престижных архитектурных академий в мире. В ней состоит 200 членов, включая 50 иностранных.