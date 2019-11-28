Париж, , 04:21 — REGNUM Движение на Елисейских Полях в Париже перекрыли прибывшие на тракторах фермеры, которые участвуют в демонстрации, организованной по всей стране. Об этом 27 ноября сообщает телеканал BFM.

Несколько тракторов встали поперек улицы с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские предприняли попытку освободить дорогу. Примерно к 21:30 по местному времени движение удалось возобновить. Акция была проведена несмотря на призыв Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA) прекратить протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы фермеров Франции объявили о проведении забастовок работников сельского хозяйства по всей республике. Фермеры пытаются привлечь внимание власти и общества на проблему торговых отношений между городами и сельской местностью.

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