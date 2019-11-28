Москва, , 04:12 — REGNUM Автор видеоролика о застрявшем в туалете самолета сыне художника Никаса Сафронова Луке Затравкине будет привлечён к суду, заявил 28 ноября «пострадавший».

Инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании «Победа», на котором музыкант возвращался домой с благотворительного концерта в Казани. По словам Затравкина, во время использования унитаза он испугался образовавшегося вакуума, попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент у него застряла рука. Этот момент заснял на видео один из пассажиров в задних рядах.

«Я его найду, он ответит по закону, выплатит штраф, потому что он издевался над человеком, оказавшимся в беспомощной ситуации», — цитирует РИА Новости пианиста.

Затравкин добавил, что после инцидента он также остался «в обиде на авиакомпанию», поскольку экипаж не пресёк попытки снять его на видео.