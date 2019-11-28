Якутск, , 03:48 — REGNUM В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря в Якутске зажгут самую первую новогоднюю ёлку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зажигать главную ёлку республики на площади Орджоникидзе будут Чысхаан (сказочный персонаж, воплощение Якутского Властелина холода) и Дед Мороз.

Также в этот день пройдёт праздник «Строганина-2019», участникам которого нужно быстрее всех настрогать и подать рыбу. Заявок, по словам организаторов, поступило уже много.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижнего Новгорода планируется на празднование Нового года потратить более 14 млн рублей.