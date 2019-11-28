Красноярск, , 03:21 — REGNUM Власти Красноярского края заявили о том, что ужесточили контроль за выбросами предприятий в режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как сообщили ИА REGNUM в краевом минэкологии, повлиять на сложившиеся метеоусловия невозможно, однако «принимаются меры» по недопущению значительного повышения концентраций загрязняющих веществ и снижению выбросов от работы предприятий.

В профильном министерстве имеется список из 126 организаций, обязанных снижать выбросы в режим «чёрного неба». По состоянию на 27 ноября о мерах по снижению выбросов не отчитались три предприятия федерального надзора и 72 — регионального. В отношении этих организаций будет проведена проверка, заверили в минэкологии.

Министерство перешло на усиленный режим работы. Инспекторы и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19 часов 26 ноября до 19 часов (местное время) 28 ноября объявлен режим «чёрного неба».

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