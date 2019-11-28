Мехико, , 09:52 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International пришла к выводу, что за год пребывания у власти президенту Мексики Андресу Лопесу Обрадору не удалось вывести страну из кризиса в области прав человека. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Организация признала, что Лопесу Обрадору досталась страна в тяжелейшем кризисе в области соблюдения прав человека. Однако, отмечается в докладе «Когда одних слов недостаточно», год спустя «не наблюдается существенных перемен».

«Колоссальные масштабы насилия, представляющие из себя покушение на право на жизнь, по-прежнему повсюду применяемые пытки, тревожные показатели насилия в отношении женщин, и милитаризованная стратегия безопасности как нельзя лучше отражают трагическую реальность Мексики», — обозначила директор отдела Америк Эрика Гевара-Росас.