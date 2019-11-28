Нью-Дели, , 09:50 — REGNUM Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил, что запрет электронных сигарет станет «упреждающим ударом» по опасной для молодёжи зависимости. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Харш Вардхан, выступая в нижней палате парламента Индии, электронные сигареты представляют опасность для молодёжи, которая стремится пользоваться подобными устройствами из желания следовать моде. По словам министра южноазиатского государства, маркетинговые стратегии указанной продукции направлены именно не привлечение молодёжи. «Будучи ответственным правительством, мы хотим обезопасить здоровье и будущее молодого поколения индийцев», — заключил он.

Напомним, что 27 ноября нижняя палата парламента Индии одобрила законопроект о запрете электронных сигарет. По новому законодательству в южноазиатском государстве запрещается производство, импорт, экспорт, распространение, хранение и реклама электронных сигарет. Под запрет попадают различные системы нагревания табака, вейпы и так далее. В случае одобрения верхней палатой парламента Индии законопроект заменит распоряжение правительства Индии о запрете электронных сигарет от 18 сентября 2019 года.