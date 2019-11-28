Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM Нижняя палата парламента Индии Лок сабха одобрила законопроект о запрете электронных сигарет в стране. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Примечательно, что запрет электронных сигарет поддержали представители различных политических партий. Некоторые политики также призвали рассмотреть возможность дальнейшего ограничения курения табака. Теперь законопроект о запрете электронных сигарет поступит на рассмотрение верхней палаты парламента Индии Раджья сабха. В случае принятия новый закон заменит постановление правительства Индии о запрете электронных сигарет от 18 сентября 2019 года.

Напомним, что согласно указанному законодательству, в Индии запрещается производство, импорт, экспорт, распространение, хранение и реклама электронных сигарет. Под запрет попадают различные системы нагревания табака, вейпы и так далее. Примечательно, что само по себе использование электронных сигарет законом не запрещается. Тех, кто нарушит указанный закон в первый раз, ожидает наказание в виде тюремного заключения сроком до года или штрафа суммой до 100 000 рупий (примерно 1 500 долларов). При повторном правонарушении допустимые пределы срока тюремного заключения и размера штрафа увеличиваются втрое.