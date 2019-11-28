Исламабад, , 09:44 — REGNUM 27 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с членами правительства меры по привлечению денежных переводов от пакистанцев, работающих за границей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан назвал пакистанцев, работающих за границей «богатством страны» и поставил министрам задачу: обеспечить поступление полной суммы денежных переводов от работников за границей их семьям в Пакистане.

С этой целью, а также для расширения официальных каналов переводов, правительство и Государственный банк Пакистана (центробанк) намерены предложить банкам различные привилегии и послабления. Кроме того, правительство рассматривает возможность обязать всех пакистанцев, уезжающих на заработки за границу, открывать на родине банковские счета.