Лион, Франция, , 09:39 — REGNUM 27 ноября стало известно, что бывший президент Франции Франсуа Олланд отменил лекцию, посвящённую выходу своей книги «Ответ на кризис демократии». Как сообщает издание le Point, бывший президент отказался выступать перед студентами из-за возможности повторения ситуации, подобной той, что произошла в Лилле 12 ноября.

Представитель Франсуа Олланда заявил, что, учитывая возможность студенческих демонстраций в Тулузе, бывший президент решил отказаться от поведения открытой лекции перед студентами. Вместо неё вечером 28 ноября будет организована небольшая презентация книги, после которой Франсуа Олланд сможет подписать экземпляры для заинтересованных студентов.

12 ноября лекция в университете Лилля лекция Франсуа Олланда была отменена из-за демонстрации студентов, которые требовали улучшения своего финансового положения. Протестующие ворвались в зал и не допустили проведения лекции.