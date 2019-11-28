Париж, , 09:40 — REGNUM 27 ноября полковник Фредерик Бабри пресс-секретарь Генерального штаба вооружённых сил Франции заявил, что вечером 26 ноября в Мали были найдены чёрные ящики вертолётов, потерпевших крушение 25 ноября. Как сообщает издание le point с ссылкой на телеканал BFM TV информация с чёрных ящиков ещё не была расшифрована.

«Пока непонятно, что послужило причиной крушения вертолётов», — заявил представитель Генштаба. Тем не менее, он отметил, что военная операция в Сахеле проводится в тяжелых условиях, что может привести и к несчастным случаям, но пока предполагается, что вертолеты были сбиты во время боя.

Вечером 25 ноября два вертолета вооружённых сил Франции потерпели крушение на юге Мали. В результате погибли 13 военнослужащих вооружённых сил Франции, что явилось самой большой потерей среди французских военнослужащих с 1983 года, когда в результате бомбардировки штаба французской армии в Драккаре в Бейруте погибли 58 военнослужащих.