Стокгольм, , 23:45 — REGNUM Популярный бренд H&M 3 декабря выпустит небольшую преколлекцию Johanna Ortiz x H&M. Совместно с командой H&M над вещами трудилась известная колумбийская дизайнер, специализирующаяся на ярких принтах Йоханна Ортис. Об этом сообщает Buro 24/7.

В коллекцию войдут четыре платья с экзотическими цветочными принтами: «Дикие розы», «Рай орхидей», «Какаду» и «Маки», созданными Йоханной Ортис. Основная совместная коллекция латиноамериканского дизайнера и H&M поступит в продажу в марте 2020 года.

Йоханна прокомментировала результат сотрудничества: «Ритм Латинской Америки и ее уникальная праздничная атмосфера — то, что можно почувствовать в каждой вещи Johanna Ortiz, поэтому я очень рада, что так много женщин во всем мире смогут иметь маленький кусочек Колумбии в своем гардеробе».