Женева, Швейцария, , 23:40 — REGNUM Во всём мире с начала 2019 года зарегистрировано 440 263 случая заболевания корью. Об этом сообщила 27 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, случаи заболевания зафиксированы в 187 государствах — членах организации.

Одна из наиболее тяжёлых эпидемий кори наблюдается в Демократической Республике Конго, где отмечено уже более 250 тысяч случаев заболевания, а число умерших превысило пять тысяч человек.

Заболевание не обошло и страны Европы и Центральной Азии. В том числе, по данным ВОЗ, на Украине с начала года корью заболели 56 802 человека, в Казахстане — 10 126 человек, в Грузии — 3904 человека, в России — 3521 человек, в Киргизии — 2228 человек.