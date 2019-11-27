Ижевск, , 23:26 — REGNUM В Ижевске открылся Всероссийский форум муниципальных образований «Мир в диалоге». Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте республики.

Первый вице-спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, открывая мероприятие, подчеркнул, что форум проводится 27 ноября — в международный день удмуртского языка. Работу в сфере национальной политики необходимо выстраивать на всех уровнях, важнейший из которых — муниципальный, ведь именно муниципальная власть ближе всего к людям, полагает парламентарий.

На форуме будут работать семь тематических площадок: «СМИ как ресурс реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании», «Этномаркет. Капитализация наследия», «Этномедиация. Эффективные инструменты работы», «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан», «Этноинициативы граждан. Поддержка и продвижение на муниципальном уровне», «Сохранение и развитие языков народов России».

Участники смогут представить успешные муниципальные практики в сфере государственной национальной политики, наладить межрегиональные связи, обсудить опыт коллег и получить консультации экспертов федерального уровня.

Результатом форума станет повышение компетентность представителей муниципальных образований в вопросах гармонизации межэтнических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, в Ижевске около здания Госсовета Удмуртии, прямо перед началом очередной сессии парламента, мужчина едва не лишил себя жизни. Альберт Разин пришёл к зданию с плакатом, на котором были написаны слова поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Известно, что, являясь активистом удмуртского движения, Разин боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом спасти удмуртский этнос.

Мужчина получил ожоги 90% поверхности тела и на следующий день скончался.