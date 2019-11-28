Тегеран, , 09:29 — REGNUM 27 ноября директор иранского информационного агентства IRNA Зия Хашеми назвал добровольческие силы Ирана (Басидж) символом любви к своей стране, веры в ее будущее и преданности идеалам Исламской революции.

По сообщению информационного агентства IRNA, Зия Хашеми особо подчеркнул, что иранский народ любит Басидж и готов в случае угрозы вступить в ряды ополчения. Он отметил тот факт, что силы Басидж сотрудничают с высшим руководством страны при принятии важных политических решений.

Директор информагентства заявил, что после Исламской революции в Иране наблюдалась проблема с внутренней и внешней безопасностью, и страна нуждалась в координации в противостоянии с врагами и достижении целей имама Хомейни. «С этой целью и был создан Басидж, и таким обращом организация продолжает функционировать по сей день», отметил Зия Хашеми.