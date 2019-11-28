Тегеран, , 09:28 — REGNUM Министерство нефти Ирана объявило, что после введения квот на нормированный бензин потребление данного вида топлива в стране упало до 79 миллионов литров в день. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, с 21 марта по 14 ноября текущего года среднесуточное потребление бензина составляло 98 миллионов литров. «За последний день (25 ноября) иранцы потребили приблизительно 75 миллионов литров бензина», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее начальник дорожной полиции Ирана Камаль Хадинафар заявил о росте использования бензина с 94 до 105 миллионов литров.

15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено по меньшей мере 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.