Тегеран, , 09:27 — REGNUM Командующий пограничной охраной Ирана бригадный генерал Гасем Резаи заявил, что за первые восемь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта — 21 октября 2019 г.) Иран изъял на 35% больше контрабандного топлива на своих морских и сухопутных границах по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Генерал напомнил о том, что на границах с Афганистаном и Пакистаном был запущен отдельный приграничный рынок продажи топлива, который призван помогать бороться с контрабандой. Он отметил, что за данный период было также изъято 62 тонны наркотиков, что свидетельствует о росте этого показателя на 59%.

По данным иранских государственных СМИ, ежедневно из Ирана вывозится от 7 до 10 млн. литров контрабандного бензина, из которых конфискуется менее 20%. Аналитики говорят о росте активности контрабандистов на 7% за последний год.