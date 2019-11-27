Ереван, , 23:03 — REGNUM 12 декабря авиакомпанией Armenia Airways будет произведен первый полет по маршруту Ереван— Анапа, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Сообщается, что самолеты будут летать между ереванским аэропортом «Звартноц» и аэропортом «Витязево» в Анапе дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Стало известно точное расписание: вылет из Еревана в 12 часов дня, и время в пути составит 1 час 30 минут, вылет из Анапы — в 14:10 с ориентировочным прибытием в 16:30 по местному времени. Рейс будет обслуживать воздушное судно Bae 146. Как мы упоминали раннее, аэропорт Анапы встретит первый самолет из Еревана «водной аркой».

Добавим, что на сегодняшний момент прямых и регулярных рейсов между Анапой и Ереваном не существует, поэтому путешественники очень ждут открытия нового маршрута от Armenia Airways.