Владимир, , 22:21 — REGNUM В городе Владимире бывший главный врач ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» Любовь Быкова собирается через суд оспорить своё увольнение и восстановиться в должности. Как сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда, соответствующий иск Быкова подала 26 ноября.

Она требует признать увольнение незаконным, восстановить её в должности главного врача и взыскать зарплату за период вынужденного прогула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывшего главврача обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, выделенных на покупку оборудования для больницы, и получении почти 1,5 млн рублей в качестве взяток от разных компаний, которые оборудование поставляли. Любовь Быкова будет находиться под стражей до 29 января 2020 года.

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