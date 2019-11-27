Копенгаген, , 22:42 — REGNUM Датский метеорологический институт отмечает смену тропического шторма холодными арктическими ветрами, которые надвигаются на Данию. Со следующий недели в стране может быть зафиксировано умеренное похолодание.

Арктический воздух приведет к среднему падению температуры на 3−6 градусов, а также к ночным заморозкам. Один из ведущих исследователей института назвал это «абсолютно другим видом погоды», чем тот, который можно было наблюдать в Дании до настоящего времени. По оценкам института, снег можно будет увидеть в большей части Северной и Восточной Ютландии. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

«Мы столкнемся с сухим и холодным арктическим воздухом, который продвигается в сторону Дании, и поэтому у нас наконец появятся солнечные дни», — заявил сотрудник института Клаус Ларсен. Во вторник на следующей неделе, однако, западный ветер должен будет вновь повысить температуру воздуха.