Курган, 28 ноября 2019, 00:02 — REGNUM В Курганской области появится стандарт социализации детей-сирот. Чтобы после детского дома у них был ряд навыков — трудовых, ведения домашнего хозяйства, оплаты коммунальных услуг, поддержания чистоты в жилищах. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков во время он-лайн общения с земляками в социальной сети «ВКонтакте».
Решение о создании стандарта созрело у главы региона после «зубодробительных цифр» и вопиющих фактов, с которыми необходимо разбираться совместно с прокуратурой и СКР.
Первый факт, который шокировал Вадима Шумкова по его признанию, что в Зауралье на 835 тыс. населения 4 620 детей-сирот при живых родителях.
Второй, не менее удивительный факт, что на одного воспитанника в Зауралье приходится три сотрудника детского дома.
По квартирам для детей-сирот тоже возникли вопросы.
Губернатор Курганской области дал обещание разобраться с ситуацией лично, привлекая профильные ведомства и надзорные органы.
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