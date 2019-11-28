Курган, , 00:02 — REGNUM В Курганской области появится стандарт социализации детей-сирот. Чтобы после детского дома у них был ряд навыков — трудовых, ведения домашнего хозяйства, оплаты коммунальных услуг, поддержания чистоты в жилищах. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков во время он-лайн общения с земляками в социальной сети «ВКонтакте».

Решение о создании стандарта созрело у главы региона после «зубодробительных цифр» и вопиющих фактов, с которыми необходимо разбираться совместно с прокуратурой и СКР.

Первый факт, который шокировал Вадима Шумкова по его признанию, что в Зауралье на 835 тыс. населения 4 620 детей-сирот при живых родителях.

» Зубодробительная цифра. Она сопоставима с периодом Великой Отечественной войны, когда гибли родители. А здесь родители живы-здоровы», — отметил глава региона.

Второй, не менее удивительный факт, что на одного воспитанника в Зауралье приходится три сотрудника детского дома.

«При этом образование ребёнок получает не в детдоме. Образовательную услугу получает в школе. Хорошо бы, если бы эти дети были в порядке. В Курганской области побили рекорд по уходам из детдомов», — сообщил Вадим Шумков.

По квартирам для детей-сирот тоже возникли вопросы.

«Мне подозрительно стало от цифр. В Курганской области в 2018 году приобретено для детей-сирот 650 квартир. В Тюменской области, где населения почти в два раза больше и бюджет более 200 млрд рублей — 500 квартир. Стали проверять. Большинство квартир для детей-сирот сегодня стоят пустые, либо брошенные. За них не платят, сироты там не проживают, часть домового имущества мягко говоря вынесена», — констатировал глава региона.

Губернатор Курганской области дал обещание разобраться с ситуацией лично, привлекая профильные ведомства и надзорные органы.

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