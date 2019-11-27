Владимир, , 22:14 — REGNUM Октябрьский районный суд Владимирской области продлили арест бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой до 29 января 2020 года. Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении неё возбуждено два уголовных дела — о растрате и взяточничестве.

Быкову обвиняют в растрате бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение рентгеновского компьютерного томографа для больницы. Предполагаемая сумма похищенных денег — 20 миллионов рублей. Также её обвиняют в получении взяток от руководителей ООО «Медика Профи», ООО «Медика-Сервис», ООО «Медтех», ООО «Медстайл», ООО «ВМТ», которые заключали с больницей контракты на поставку и обслуживание оборудования. Общая сумма предполагаемых взяток — 1 млн 450 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по документам Быкову уволили за несколько дней до ареста. В областной администрации заявили, что региональный минздрав принял такое решение до того, как она стала фигуранткой уголовных дел.

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