Лондон, , 21:57 — REGNUM Новое обновление процедурно-генерируемой песочницы No Man's Sky под названием Synthesis принесёт в игру ряд интересных изменений. Об этом 27 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Например, теперь геймеры смогут увеличивать вместимость корабля, добавляя в инвентарь дополнительные ячейки. Они также смогут повысить его класс, получив при этом различные бонусы, которые скажутся на манёвренности, сопротивлении урону и прочих характеристиках.

Кроме того, теперь ироки смогут вносить постоянные изменения в ландшафт, которые не исчезнут со временем. Отмечается, что это будет работать только в пределах пространства базы.

Напомним, релиз обновления Synthesis состоится завтра, 28 ноября 2019 года. Разработкой No Man's Sky занимается британская студия Hello Games.

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