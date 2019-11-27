Анкара, , 22:03 — REGNUM Прокуратура турецкой провинции Анкара опубликовала заявление, в котором сообщила, что в отношении лиц, принимавших участие в деятельности в интересах Рабочей партии Курдистана в ходе контртеррористических операций 8 февраля 2016 года по указаниям террористов, доводимым до их сведения посредством информационного агентства ANF, возбуждено расследование.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках расследования для задержания 13 лиц по выданному ордеру в ряде провинций страны были проведены оперативные мероприятия, в результате которых было задержано 9 подозреваемых. Работа по установлению местонахождения и задержанию остальных подозреваемых продолжается.

По имеющимся данным, среди арестованных присутствиет бывший депутат Бехчет Йылдырым, а его коллега, Мизгин Ыргат, находится в розыске. В рамках другого расследования против Рабочей партии Курдистана прокуратура вынесла ордеры на арест ещё 4 подозреваемых.