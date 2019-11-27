Калининград, 27 ноября 2019, 21:31 — REGNUM В Калининграде полицейские пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками, продававших наркотические вещества за криптовалюту, сообщила 27 ноября журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Магазин» действовал в теневом интернет-сегменте, реализуя запрещенные вещества онлайн или по принципу предварительного заказа. До закрытия «виртуальная точка» успела совершить более семи тыс. продаж.
Задержав двоих подозреваемых, правоохранители изъяли наркотики, весы, упаковки, а также 24 тайника с наркотическими веществами, аналогичными заявленным на виртуальной витрине интернет-магазина.
Продолжается следствие.
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