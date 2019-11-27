Стокгольм, , 22:01 — REGNUM Около миллиона человек в Швеции употребляют антидепрессанты. Согласно информации шведских властей, такое количество людей, борющихся с депрессий, является рекордным за всю историю ведения подобной статистики. Об этом 27 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

По итогам прошлого года примерно один из десяти шведов принимал лекарственные препараты, классифицируемы как антидепрессанты. С начала 2000-х годов число таких людей удвоилось. В настоящее время Швеция является одной из стран в мире, в которых население принимает наибольшее количество антидепрессантов.

Исследователь и психиатр Микаэль Тигр считает, что одним из объяснений такого высокого уровня отпуска рецептов на подобные препараты в Швеции является тот факт, что теперь обращаться за помощью к медикам в случае депрессии стало не так стыдно, и многие шведы пользуются такой возможностью.

«Другая причина заключается в том, теперь антидепрессанты стоят намного дешевле, и врачи активно их выписывают», — заявил Микаэль Тайгер.

Еще одно объяснение подобного роста принятия антидепрессантов заключается в увеличивающейся частоте поводов для стрессовых расстройств.

«Это может быть пусковым механизмом для возникновения депрессии или какого-либо тревожного расстройства, которые лечатся с помощью принятия подобных препаратов», — заявила Илва Гинсберг, член Национального совета по здравоохранению в Швеции.