Кабул, , 22:32 — REGNUM 26 ноября заместитель специального представителя Миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану Тоби Ланцер заявил, что к настоящему моменту Афганистан является самой опасной страной для детей, где их жизнь находится под постоянной угрозой.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», заместитель специального представителя Миссии ООН по содействию Афганистану сделал это заявление в ходе своего выступления на форуме «Дети Афганистана — они заслуживают лучшее будущее». Участие в форуме приняли также другие представители ООН, официальные лица Европейского союза и представители ряда правозащитных организаций.

Тоби Ланцер отметил, что за 2018 год в Афганистане погибло больше детей, чем в какой-либо другой стране. Он подчеркнул, что главной причиной сложившейся ситуации является продолжающийся в стране конфликт.

Глава делегации Европейского союза на этом форуме разделил опасения заместителя специального представителя Миссии ООН по содействию Афганистану, добавив, что 3,7 миллиона афганских детей не посещают школу, а 60% девочек не имеют доступа к среднему образованию.