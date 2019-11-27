Кандагар, Афганистан, , 22:32 — REGNUM 26 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявил, что на территории этого региона более 600 нуждающихся и бедных семей получили продовольственную помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», бедные и нуждающиеся семьи, получившие гуманитарную помощь, проживают главным образом на территории уездов Аргхандаб и Зари провинции Кандагар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, продовольственная помощь 600 бедным и нуждающимся семьям в афганской провинции Кандагар была предоставлена Всемирной продовольственной программой Организации Объединённых Наций.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Кандагар, продовольственная помощь, предоставленная бедным и нуждающимся семьям, включает в себя рис, топленное масло, горох, соль и другие продавленные продукты.

Официальный представитель губернатора афганской провинции Кандагар добавил, что эта помощь позволит улучшить уровень жизни бедных и нуждающихся семей на территории этого региона.