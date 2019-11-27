Уппсала, Швеция, , 22:31 — REGNUM Уппсала — муниципалитет в центральной части Швеции, в котором за последние годы был зафиксирован самый большой уровень внутренней миграции. Местные власти обещают, что тысячи новых домов, которые планируется построить в ближайшее время, смогут удовлетворить растущие потребности на рынке жилья. Об этом 27 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В тоже время некоторые жители и экоактивисты критикуют действия муниципальных властей, отмечая, что обширная застройка новых пространств может привести к исчезновению лесов в регионе.

Ранее жители Уппсалы переезжали в Стокгольм охотнее, чем жители столицы в Уппсалу, но с 2017 года тенденция внутренней миграции изменилась. С 2018 года муниципалитет Уппсалы имеет самые высокие показатели внутренней чистой миграции, которые демонстрируют, что общее количество вновь прибывших заметно превышает число шведов, покинувших регион.

По данным местных властей, к 2050 году в регионе будут жить более 300 000 человек, что составит на 75 000 человек больше, чем сегодня. К этому году власти муниципалитета пообещали построить 33 000 новых домов на юге Уппсалы. Также планируется расширить железную дорогу, связывающую Уппсалу и Стокгольм. Сообщается о строительстве двух дополнительных путей, которые будут обслуживаться новой железнодорожной станцией.

По данным Шведского жилищного агентства, к 2027 году шведский регион Уппсала будет больше всего нуждаться именно в новом жилье, В прошлом году в муниципалитете было построено 2249 новых квартир. Однако потребность в жилье по-прежнему сохраняется.