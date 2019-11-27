Копенгаген, , 22:24 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что полиция, орган по надзору за заключенными и прокуратура должны разработать план для ограничения количества побегов преступников из мест лишения свободы. Глава ведомства поручил соответствующим ведомствам начать работу в этом направлении, а также привлечь к выполнению задачи министерство здравоохранения.

«У нас слишком много беглецов. Постоянно кто-то сбегает то из тюрем, то из СИЗО, то, как на прошлой неделе, из психиатрических отделений больниц, поэтому ситуация очень серьезная. Совершенно неприемлемо, что мы раз за разом имеем дело с успешным побегом. Когда кого-либо помещают под стражу, это означает, что этот человек должен быть изолирован от общества. В конце концов, это часть нашей правовой системы: люди обязаны отбывать наказание», — заявил глава датского ведомства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Напомним, что недавно при драматических обстоятельствах из психиатрического отделения больницы города Слагельсе сбежал 24-летний главарь банды. Удалось бежать преступнику благодаря своим сообщникам, которые пронесли в больницу два пистолета.