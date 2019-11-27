Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM В Екатеринбурге переведут на пятидневную учебную неделю не только начальные школы. Об этом сообщает портал «66.ру».

Как заявила глава муниципального департамента образования Екатерина Сибирцева, до сентября 2021 года в городе переведут на пять дней учёбы начальные школы города. В большинстве случаев они уже работают в этом режиме — осталось поработать лишь с 30 учебными учреждениями.

Остальные классы планируют перевести на «пятидневку» в ближайшие пять-шесть лет, уточнила Сибирцева. Одной из проблем станет переход школ с углубленным изучением предметов, считает чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявляли о переходе только начальных классов на пять дней учёбы. Изменение будут проводить с 1 сентября 2020 года.

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