Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Стало известно, когда ПК-версия игры Red Dead Redemption 2 появится в каталоге сервиса Steam. Соответствующую публикацию компания Rockstar Games разместила 27 ноября на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1199712823775023104

Пользователи известной игровой платформы смогут приобрести игру уже 5 декабря 2019 года. Пока неизвестно, во сколько геймерам обойдётся покупка Red Dead Redemption 2 в России.

Релиз ПК-версии игры состоялся 5 ноября 2019 года. На платформах PlayStation 4 и Xbox One игра вышла в октябре 2018 года.