Каир, , 20:19 — REGNUM Три прекрасно сохранившихся саркофага возрастом около 3,5 тыс. лет нашли французские археологи на юге Египта. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба министерства по делам памятников древности страны.

Саркофаги были обнаружены в районе некрополя Эль-Ассасиф, расположенного на западном берегу Нила. Ранее здесь были найдены захоронения периода XVIII, XXV и XXVI династий фараонов Древнего Египта.

Два из найденных саркофагов принадлежат женщинам, о третьем пока мало информации, так как на нём практически нет надписей. Саркофаги длиной от 180 до 195 см щедро изукрашены росписью.

Специалисты установили, что находка относится к XVIII династии фараонов (1150 — 1292 г. до н. э.)

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 древних саркофагах, которые были обнаружены возле египетского города Луксор. Это открытие было названо властями Египта одним из крупнейших и наиболее важных.

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