Маунтин-Вью, США, , 20:14 — REGNUM Подписчики облачного игрового сервиса Google Stadia получили возможность предоставить друзьям временный бесплатный доступ к платформе. Об этом 27 ноября сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что IT-гигант выполнил своё обещание и тем, кто ранее осуществил предзаказ Stadia Founder's Edition, дал возможность подарить друзьям так называемые Buddy Passes. В случае активации кода подписчики Stadia получат возможность пользоваться сервисом бесплатно в течение трёх месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи сервиса, оформившие подписку Stadia Pro, получат ещё две бесплатные игры. Они смогут уже в декабре 2019 года добавить в свою библиотеку Tomb Raider: Definition Edition и Farming Simulator 19.

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