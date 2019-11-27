Грозный, , 20:10 — REGNUM В новогодних мероприятиях в столице Чечни будет участвовать Снегурочка и Дед Мороз, от которых не будет исходить запах табака и алкоголя. Кроме того, длина шубы у внучки сказочного деда будет прикрывать колени. Такие требования к аниматорам предъявила в госзаказе городская дума Грозного.

Информацию об электронном аукционе на праздничное оформление здания Грозненской городской думы к Новому году разместил на портале госзакупок комитет правительства Чечни по государственному заказу 15 ноября.

В техническом задании описываются требования к предметам украшения новогодних елок, в том числе шаров, гирлянд. Есть в техзадании и пункт, который предъявляет особые требования к аниматорам, выступающим в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Согласно нему, «внешний вид Деда Мороза и Снегурочки должен визуально соответствовать представлениям о них». Шуба Снегурочки должна закрывать ее колени, при этом девушка не должна быть вульгарно накрашена.

«Использование Дедом Морозом и Снегурочкой ненормативной лексики, а также наличие исходящего от них запаха табака или алкоголя недопустимо», — говорится в документе.

Кроме того, при поздравлении сказочные персонажи не должны использовать «пожароопасные и/или колюще-режущие предметы, а также животных и насекомых».

Стоит отметить, что сумма контракта составляет 2,050 млн рублей. А победителем стало ООО «Грузком». Компания, основным видом деятельности которой является деятельность автомобильного грузового транспорта, а дополнительными — торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также деятельность в сфере компьютерных технологий, ранее заключала с городской думой Грозного 15 контрактов на общую сумму свыше 20 млн рублей.