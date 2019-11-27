Нальчик, , 20:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обвиняется в приготовлении к совершению теракта местный житель. Его подозревают в планировании взрыва в городе Нальчике во время проведения праздничного мероприятия, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

О готовящемся теракте узнали сотрудники спецслужб, и он был предотвращен. Злоумышленник был арестован и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как установили в ходе расследования, обвиняемый был сторонником радикального религиозного течения. В сговоре с находившимся за пределами России боевиком, принимавшим участие в террористической деятельности, житель Кабардино-Балкарии готовил теракт.

Для изготовления самодельного взрывного устройства обвиняемый приобрел все необходимые компоненты и начинил бомбу поражающими элементами. Благодаря своевременным мерам теракт был предотвращен.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Южный окружной военный суд.