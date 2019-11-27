Куала-Лумпур, , 19:56 — REGNUM Религиозные школы запланировали превратить в туристическую достопримечательность власти Малайзии. Об этом 27 ноября сообщает Free Malaysia Today.

Сейчас, по словам министра туризма, искусства и культуры Мохамаддина Кетапи в стране проводится выбор школ, которые будут включены в туристические маршруты. Гости страны смогут останавливаться в домах либо комнатах, которые будут специально арендоваться образовательными учреждениями.

Также будут активно продвигаться в качестве достопримечательностей мечети. Сейчас у туристов популярны лишь несколько мечетей, больше всех посещаются мечеть Масджид Негара в Куала-Лумпуре, Масджид Путра в Путраджайе и Масджид Селат Мелака. В Малайзии при этом насчитывается тысячи мечетей, и в настоящее время власти страны разрабатывают руководство для мечетей при посещении иностранцев.

Такие меры, как пояснил Кетапи, помогут укрепить имидж государства на рынке исламского туризма.

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